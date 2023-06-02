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Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Trafik polisleri yolu çift yönlü bir süre trafiğe kapatarak önlem aldı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, her iki otobüsteki yolculardan Erol Y, Özlem Y, Ömer T, Rahime T, Memnune T, Tuğba T, Sebiha Y, Leyla T, Dilara D, Fatma Şifa A, Nurten U, Hacer K, Meryem K, Gamze A. ve Nazife Ç. hafif yaralandı.

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