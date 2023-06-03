Yarbasan, Sarıcailyas, Çatören, Sancar, Şükranlı ve Cevizli kırsal mahallelerinde aşırı yağış ve su baskınlarından dolayı hasar oluştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) ile Devlet Su İşleri, Karayolları Şube Şefliği ve Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'ye (OEDAŞ) bağlı ekipler bölgede çalışma yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol İşleri ekipleri Çatören Mahallesi'ne ait bağlantı yolunda selin getirdiği çamur ve taşları kaldırıyor. Sel nedeniyle tıkanan dere yataklarında iş makineleriyle temizleme çalışması yapılıyor. Selin hasar verdiği Seyitgazi-Yazılıkaya yolunda da onarım sürüyor.

Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmalar dronla havadan görüntülendi.

Çatören Mahalle Muhtarı Cengiz Gül, gazetecilere, dün öğleden sonra başlayan sağanak ve dolunun iki dere arasındaki mahallelerde sele neden olduğunu söyleyerek, "2-3 ev ile bazı ahırlarımız yıkıldı. Tarım arazilerimiz, duvarlarımız hiçbir şeyimiz kalmadı. Devlet büyüklerimiz yanımızda. Geceden beri ekipleriyle buradalar. Allah bin kere razı olsun." dedi.

Mahalle sakinlerinden Osman Ünal da sokakların ve su şebekelerinin zarar gördüğünü, selin büyük hasara yol açtığını anlattı.

Ekili arazilerinin de sular altında kaldığını aktaran Ünal, "Şebekelerdeki sorun nedeniyle evlerimizdeki su kullanılacak durumda değil. Elektriklerimiz kısa bir süre sonra tamir edildi. Kilitli parke döşeli olan sokaklarımız oldukça zarar gördü, yeniden yapılması gerekiyor. Yetkililer geldiler, keşiflerini yaptılar. Yapılacak çalışmalarla köyümüzün eski haline dönüştürüleceği söylendi." diye konuştu.

Bu arada, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın, AFAD İl Müdürü Recep Bayar ve diğer yetkililerle Yarbasan ve Çatören mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Vatandaşlarla görüşen ve yetkililerle hasar tespiti çalışmalarını istişare eden Gürcan, "Hemşehrilerimizin yanındayız. Can kaybının olmaması tek tesellimizdir." ifadesini kullandı.

AA