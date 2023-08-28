Haber: Damla Oya Erman

Ağustos ve Eylül ayları, yeni bitkileri yetiştirmek için harika zaman dilimleridir. İşte evde bitki yetiştirmenin incelikleri ve Ağustos-Eylül aylarında başlayabileceğiniz bazı bitkiler:

Evde bitki yetiştirmenin incelikleri

Işık ihtiyacı: Bitkilerin çoğu iyi aydınlatma gerektirir. Evinizde güneş alan pencerelerin bulunduğundan emin olun. Farklı bitki türleri farklı ışık ihtiyaçlarına sahip olabilir, bu nedenle bitkilerinizin ihtiyaçlarını araştırmayı unutmayın.

Toprak ve saksı seçimi: Bitkiler için uygun toprak ve saksı seçimi önemlidir. Bitkinin türüne uygun toprak ve yeterli drenaj sağlayan saksılar kullanmaya özen gösterin.

Sulama düzeni: Her bitkinin sulama ihtiyacı farklıdır. Toprağın kurumasını bekleyip ardından kökleri sıkıştırmadan sulama yapmak en iyisidir. Fazla sulamaktan kaçının, çünkü bu kök çürümelerine neden olabilir.

Ağustos-Eylül ayında yetiştirilebilecek bitkiler

Marul: Hızlı büyüyen marulu Ağustos ve Eylül aylarında yetiştirmeye başlayabilirsiniz. Marullar genellikle sık sulama isterler ve hafif gölgeyi tercih ederler.

Fesleğen: Fesleğen, sıcak yaz aylarında iyi büyür. Taze yapraklarıyla yemeklere lezzet katar. Işık dolu bir yere yerleştirerek düzenli sulamayla yetiştirebilirsiniz.

Nane: Nane bitkisi Ağustos ve Eylül aylarında rahatlıkla yetiştirilebilir. Hızlı büyüyen bir bitki olan nane, serin ve nemli bir ortamı tercih eder.

Kahramanmaraş'ta depremden zarar gören keklik üretim istasyonu tekrar faaliyette Kahramanmaraş'ta depremden zarar gören keklik üretim istasyonu tekrar faaliyette

Roka: Roka, hafif gölgede yetiştirilebilen ve hızlı büyüyen bir bitkidir. Toprağın nemli kalmasına dikkat ederek başarılı bir şekilde yetiştirebilirsiniz.

Ispanak: Eylül ayı, ıspanağın yetiştirilmesi için uygun bir zamandır. Ispanağı güneşli ve yarı gölgeli alanlarda yetiştirebilirsiniz. Toprağın sürekli nemli olmasına özen gösterin.

Unutmayın ki bitki yetiştirmek biraz deneme-yanılma süreci gerektirebilir. Her bitkinin ihtiyaçlarını anlamak ve onlara özen göstermek başarılı sonuçlar elde etmenize yardımcı olacaktır. Ağustos ve Eylül aylarında bu bitkilerle başlayarak yeşil bir ev ortamı oluşturabilirsiniz.