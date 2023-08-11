ANTALYA
Muratpaşa ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi Şarampol Caddesi üzerinde yer alan bir apartmandaki dairede edinilen bilgiye göre, N. B.’nin (32) evinde 2 erkek şahsın bıçakla yaralandığı ihbarını alan polis ekipleri belirtilen adrese geldi.
D. A.’yı (30) kanlar içinde gören ekipler, sağlık ekiplerine durumu bildirdi.
Vücudunda ve üzerinde kan lekeleri olan N.B., eski erkek arkadaşı S.M.'nin eve geldiğini, çamaşır makinesi tamircisi D.A.'yı kıskandığını, aralarında kavga çıktığını dile getirdi.
N.B.'nin, apartman önünde polislere durumu anlatırken gözyaşlarına boğulduğu görüldü. N.B. eski erkek arkadaşı S.M.'den şikâyetçi oldu.