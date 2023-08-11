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N.B.'nin, apartman önünde polislere durumu anlatırken gözyaşlarına boğulduğu görüldü. N.B. eski erkek arkadaşı S.M.'den şikâyetçi oldu.

Vücudunda ve üzerinde kan lekeleri olan N.B., eski erkek arkadaşı S.M.'nin eve geldiğini, çamaşır makinesi tamircisi D.A.'yı kıskandığını, aralarında kavga çıktığını dile getirdi.

TCDD'nin 170'inci yardım treni deprem bölgesine gitmek için yola çıktı

TCDD'nin 170'inci yardım treni deprem bölgesine gitmek için yola çıktı

Muratpaşa ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi Şarampol Caddesi üzerinde yer alan bir apartmandaki dairede edinilen bilgiye göre, N. B.’nin (32) evinde 2 erkek şahsın bıçakla yaralandığı ihbarını alan polis ekipleri belirtilen adrese geldi.

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