Haber: Mert Osman Erman

Aklındaki soru, ne zaman bulacağımız?

Birçok insan, yaşam belirtilerini yakın bir dünya üzerinde bulma konusunda iyimser - muhtemelen önümüzdeki birkaç yıl içinde.

Ve Jüpiter'e bir misyonun liderliğini yapan bir bilim insanı, gezegenlerin buzlu uydularından birinde yaşam olmadıysa "şaşırtıcı" olacağını söylüyor.

Nasa'nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), yakın zamanda Güneş Sistemi dışındaki bir gezegende yaşam belirtilerine dair heyecan verici ipuçları tespit etti - ve daha birçok gezegeni gözünde bulunduruyor.

Devam eden veya yakında başlayacak birçok misyon, tüm zamanların en büyük bilimsel keşfi için yeni bir uzay yarışını işaret ediyor.

"Sonu olmayan bir Evren'de, sonsuz yıldız ve gezegenlerle yaşıyoruz. Ve birçoklarımız için açık bir şekilde, dışarıda sadece biz zeki yaşam değiliz," diyor İskoçya'nın Astronom Kralı Profesör Catherine Heymans.

"Artık kozmosta yalnız mıyız sorusunu cevaplayacak teknoloji ve yeteneğe sahibiz."

"Goldilocks bölgesi"ndeki Gezegenler



Teleskoplar artık uzak yıldızların etrafında dolanan gezegenlerin atmosferlerini analiz edebiliyor ve en azından Dünya'da yaşayan organizmalar tarafından üretilebilen kimyasalları arıyor.

Bu tür bir keşfin ilk işareti bu ayın başlarında bulundu. Dünya'da basit deniz organizmaları tarafından üretilen bir gazın olası belirtisi, 120 ışık yılı uzaklıktaki K2-18b adlı bir gezegenin atmosferinde tespit edildi.

Gezegen, gökbilimcilerin "Goldilocks bölgesi" olarak adlandırdığı bir yerde bulunuyor - yüzey sıcaklığının ne çok sıcak ne de çok soğuk, tam olarak sıvı suyun bulunması için uygun olduğu, yani yaşamı desteklemek için gerekli olduğu bir mesafede bulunuyor.

Ekip, bu heyecan verici ipuçlarının onaylanıp onaylanmadığını bir yıl içinde öğrenmeyi bekliyor.

Cambridge Üniversitesi Gözlemevi'nden Profesör Nikku Madhusudhan, çalışmanın lideri olan beni bilgilendirdi ve eğer bu işaretler onaylanırsa "yaşam arayışı hakkındaki düşünce biçimimizi kökten değiştireceğini" söyledi.

"İlk incelediğimiz gezegende yaşam belirtileri bulursak, Evren'de yaşamın yaygın olduğu olasılığını artırır."

Takımının K2-18b'de yaşam belirtileri bulamazsa, incelemek için listelerinde 10 tane daha Goldilocks gezegeni bulunuyor - ve muhtemelen bundan sonra daha birçok gezegen bulacaklar. Hatta hiçbir şey bulamamak, "bu tür gezegenlerde yaşam olasılığına dair önemli bilgiler sunar" diyor.

Onun projesi, Evren'de yaşam belirtilerini aramak için devam eden veya önümüzdeki yıllarda planlanan birçok projeden sadece biri. Bazıları Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerde araştırma yaparken, diğerleri uzaya daha derinlere bakıyor.

Nasa'nın JWST kadar güçlü olması, sınırları olduğu anlamına geliyor. Dünya'nın boyutu ve Güneş'e yakınlığı yaşamı destekleyebilir. Ancak JWST, Dünya kadar küçük (K2-18b sekiz kat daha büyük) veya ana yıldızlarına çok yakın olan uzak gezegenleri tespit edemez, çünkü parlama nedeniyle gözle görülemez.

Bu nedenle, Nasa 2030'larda Habitable Worlds Gözlemevi (HWO) planlıyor. Etkili bir yüksek teknoloji güneş kalkanı kullanarak, bir gezegenin etrafında döndüğü yıldızdan gelen ışığı minimize eder. Bu, kendi gezegenimize benzer gezegenlerin atmosferlerini tespit etmek ve örneklemek için kullanabileceği anlamına gelir.

Bu on yılın sonlarında devreye girecek olan bir diğer teleskop ise Şili çölünün kristal berrak gökyüzüne bakan Yüzeyde Son Derece Büyük Teleskop (ELT) olacak. En büyük ayna çapına sahip olanı, 39 metre çapında ve bu nedenle önceki modellere göre çok daha fazla detayı görebilir.

Bu üç atmosfer analiz teleskopu, yüzyıllardır kimyacılar tarafından kullanılan bir teknik olan malzemelerin içindeki kimyasalları verdikleri ışıktan ayırmak için kullanır.

Bu kadar inanılmaz güçlüler ki, yüzlerce ışık yılı uzaktaki bir yıldızın etrafında dönen bir gezegenin atmosferinden gelen küçücük ışık noktasından bunu yapabilirler.