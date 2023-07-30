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Belçika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Şampiyonaya bir ay ara verilecek. Sezonun 14. yarışı Hollanda Grand Prix'si 27 Ağustos'ta düzenlenecek.

Puanını 314'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen ile en yakın takipçisi Perez arasındaki fark 125 puana yükseldi. Red Bull sürücülerini, 149 puanla Fernando Alonso (Aston Martin takımı) izledi.

Red Bull, aynı sezonda üst üste 12 yarış kazanan ilk Formula 1 takımı olarak kayıtlara geçti. Red Bull takımının galibiyet serisi de 13 yarışa yükseldi.

Liderden 32.2 saniye sonra damalı bayrağı gören Ferrari sürücüsü Charles Leclerc ise 3. oldu.

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Yarışa 6. cepten başlayan son 2 yılın şampiyonu Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez'in 22.3 saniye önünde peş peşe 8'inci, bu sezon 10'uncu, kariyerinin 45. yarış birinciliğine ulaştı.

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