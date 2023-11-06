Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Brezilya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5'teki puan sıralaması şöyle oluştu:

Mclaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris'in liderin 8.277 saniye gerisinde ikinciliğe ulaştığı yarışta, Aston Martin'in tecrübeli İspanyol sürücüsü Fernando Alonso ise liderin 34.155 saniye ardında üçüncü oldu.

Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılan yarışı 1:56:48.894'lük derecesiyle ilk sırada tamamlayan Verstappen, bu sezon 17. kez podyumun zirvesine çıkarak bu alandaki rekorunu geliştirdi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.