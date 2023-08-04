Brüksel

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda emtia sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimlerin izlendiği temmuz ayı Gıda Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Verilere göre, Gıda Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 123,9 puana yükseldi. Gıda fiyatları, temmuz ayında geçen yılın aynı döneminin ise yüzde 11,8 altında gerçekleşti.

Böylece, Gıda Fiyatları Endeksi'nin son aylardaki düşüş eğilimi sona erdi.

Gıda fiyatları, temmuz ayında Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sona ermesi ve pirinç üzerindeki yeni ticari kısıtlamalarının etkisiyle arttı.

Gıda endeksindeki artışa Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi'nin 7 aylık düşüşün ardından temmuz ayında yükselmesi katkı sağladı. Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi temmuzda aylık yüzde 12,1 artarak 129,8 puan oldu. Temmuz ayındaki bu belirgin artış, ayçiçeği, hurma, soya ve kolza yağlarındaki yüksek dünya kotasyonlarından kaynaklandı.

Ayçiçek yağı fiyatları, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'ni sona erdirme kararının ardından bölgeden ihraç edilebilir arza ilişkin belirsizlikler nedeniyle aylık bazda yüzde 15'in üzerinde artış gösterdi.

Tahıl Fiyat Endeksi temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 düşerek 125,9 puan oldu. Tahıl Fiyat Endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 14,5 azaldı.

Bununla birlikte uluslararası buğday fiyatlarının 9 aylık düşüş eğilimi, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin bitmesi kararıyla birlikte temmuzda yüzde 1,6 artarak sona erdi.

Kanada ve ABD'de devam eden kurak koşullar da buğday fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.

Pirinç fiyatları temmuzda yüzde 2,8 artarak 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Artışa, Hindistan'ın pirinç ihracatını yasaklaması ve Asya'daki alımların baskısı katkı sağladı.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,4, Et Fiyat Endeksi yüzde 0,3 ve Şeker Fiyat Endeksi yüzde 3,9 geriledi.

AA