Bu sonuçla 2'si üst üste olmak üzere 3. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 12'ye çıkardı. Üçüncü yenilgisini yaşayan Fatih Karagümrük ise 6 puanda kaldı.

3. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Yasin Özcan'ın soldan ortasında savunmadan seken top, ceza sahası içinde Ngoy'un önünde kaldı. Bu oyuncunun çıkardığı şutta Ceccherini'ye çarparak yön değiştiren meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

6. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Gomis'in sol kanatta yerden pasında topla buluşan Aytaç Kara, ceza yayının solundan yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2

34. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Gomis'in ceza sahası çizgisinin solundan içeri çevirdiği topu Rohden uzaklaştırmak istedi. Bu oyuncunun hatalı pası sonucunda topu kontrol eden Aytaç Kara'nın ceza yayının hemen solundan yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3

43. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'ye indirdi. Levent Mercan'ın soldan ortasında Ceccherini'nin ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-3

Kasımpaşa soyunma odasına 3-1 önde gitti.

İkinci yarı

76. dakikada Serdar Dursun'un ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'ten döndü.

77. dakikada Eysseric'in ceza sahası dışından çıkardığı sert şutta Yunan file bekçisi Gianniotis gole izin vermedi.

89. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Biraschi'nin ceza sahası dışından ortasında Winck'in arka direkte yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2

90+1. dakikada Levent Mercan'ın soldan ortasında Serdar Dursun'un altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda, top direkten auta çıktı.

Kalan dakikalarda VavaCars Fatih Karagümrük'ün beraberlik golü için çabaları yeterli olmadı ve Kasımpaşa karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

AA