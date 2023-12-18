İstanbul

Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen ziyarette, Ali Koç'a Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Erol Bilecik, Burak Çağlan Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Fethi Pekin ve Esin Güral Argat eşlik etti.

Üç saat süren ziyaretin ardından Hasan Arat ve Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un eski bir dost olarak yeni seçilen yönetim kurulunu ziyaret ettiğini belirten Hasan Arat, "Cumhuriyetimizin 100. yılında ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin bugün burada bizi ziyaret etmelerini büyük memnuniyetle karşıladık." diyerek sözlerine başladı.

Toplantıda 2010-2011 sezonunun Süper Kupa maçına değinildiğini vurgulayan Arat, "Bugün çıkan en önemli sonuçlardan birisi, Süper Kupa maçını oynamak için birlikte müracaat edeceğiz. Sayın Ali Koç'a 'Baba ocağına hoş geldiniz.' dedim. Kulübümüzün en eski üyesi Sayın Rahmi Koç'un sicildeki kayıtlı güzel bir belgesini kendisine hatıra olarak hediye ettik. Bu ziyaretin daha sonra karşılıklı olarak bizler tarafından Fenerbahçe Kulübüne yapılacağını ifade ettik. Güncel sorunlarımızı, futbolun içinde bulunduğu durumları konuştuk. Son derece önemli bir toplantı oldu. Bu toplantıların Türk futboluna ve tüm camialara örnek olmasını diliyorum. Bu barış ikliminin, bu iyi niyet tutumunun Türk spor kamuoyunda ses getirmesi bizim için önemli. Bu ilişkileri tüm kulüplerle de artırmamızda fayda olacaktır. Sayın Ali Koç'a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu iklimin tüm Türkiye'ye yayılmasında çok fayda var"

Bu tür ziyaretlerin diğer kulüplerle de yapılmasını istediğini dile getiren Arat, şunları söyledi:

"Beşiktaş'ın kapısı herkese açıktır. Herkes bizim dostumuzdur. Bu camiaların ziyaretleri çok anlamlıdır, Türkiye'ye çok ciddi bir mesajdır. Sanıyorum Ali Bey henüz daha yönetici değilken Süleyman (Seba) ağabey ile birlikte biz 1998 yılında seçildiğimiz zaman kulübe ziyarete gelmişti. Biz de ziyarete gitmiştik. Bunların olması lazım, bir araya gelmemiz lazım. Birçok meselenin konuşulması, ortak sorunların tartışılması lazım. Sahada her türlü rekabet olacaktır. Bu iklimin tüm Türkiye'ye yayılmasında çok fayda var. Gençler bizleri, sporcularımızı örnek alıyor. Karşılaşmalarda centilmence mücadeleye devam edeceğiz. Ortak sorunlarımızı bir masada konuşmaktan kaçınmamalıyız. Burası Türkiye'nin en önemli kurumlarından birisi. Ali Bey'in temsil ettiği kurum, Türkiye'nin en önemli kurumlarından birisi. Türkiye'yi kuran, milli mücadelede yer almış kurumlar. O yüzden dört elle sarılalım, bu barış ikliminin devam etmesine öncü olalım."

Koç: "(2011 Süper Kupa maçı) Bu maçın en kısa zamanda hayata geçirilmesi gerekiyor"

Yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla birlikte Arat'a hayırlı olsun ziyaretine geldiklerini ifade ederek sözlerine başlayan Ali Koç, ortak sorunları ve Türk futbolunun gündemindeki konuları konuştuklarını dile getirdi.

Kulüplerin birbirlerine destek olacağı konular hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarının altını çizen Koç, "Sonuçta DNA'sına, tarihine, halkla olan ilişkilerine, Cumhuriyet'e sıkı sıkı bağlılığına, Atatürk değerlerine sıkı sıkı bağlı olmalarına bakıldığında, özellikle vatan konularında çok paralel değerli iki kulüpten bahsediyoruz." açıklamasını yaptı.

Ana hedefin sahada ve salonda rekabet edip, saha dışında da yapıcı olmak olduğunu vurgulayan Koç, kulüplerin sorunlarının, sıkıntılarının ve finansal durumlarının aynı olduğunu da belirtti.

2011 yılı Süper Kupa maçının oynanması için iki kulübün birlikte müracaat edeceğini yineleyen Koç, şöyle devam etti:

"Bizim buna müracaat etmeden federasyonun bunu organize etmesi gerekirdi. Bir önceki başkan Ahmet Nur Çebi'yle de aynı fikirdeydik. Ama federasyondan yeterince bir kımıldama görmedik. Ortak bir başvuru yapacağız. Tabii ki takvim çok sıkışık. En yakın zaman sanki bir sonraki sezon ligler başlamadan önce gibi görünüyor. Tabii bunun kararını futbolun amiri TFF verecektir. Bu maçın en kısa zamanda planlanıp hayata geçirilmesi gerekiyor. Ben buradaki sıcak, samimi, dostane, misafirperver karşılama için Sayın Başkan ve yönetim kuruluna da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu ziyaret, yapacağımız pek çok ziyaretin başlangıcı olur. Türk futbolunun buna ihtiyacı var. İyilik bulaşıcıdır. Sahada rekabet, saha dışında da yapıcı rekabet."

"Rahmi Bey bunu (Üyelik formu) benden isteyecektir ama vermeyeceğim"

Ziyarete elleri boş gelmediklerini de belirten Ali Koç, şunları kaydetti:

"İki kulüp birbirlerine 100. yıl formalarını hediye etti. Biz Ata'mızın çok güzel bir portresini, fotoğrafını hediye ettik. İnşallah başkanımız ofisine asar. Onlar da bana hiçbir yerde bulamayacağımız, Rahmi Koç'un üyelik formunun çerçeveletilmiş halini hediye etti. Herhalde Rahmi Bey bunu benden isteyecektir ama vermeyeceğim."