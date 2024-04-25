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Xavi Hernandez bir yıl daha Barcelona'da kalma kararı aldı

Ligin 34. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

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