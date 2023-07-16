Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in kulübümüze transferi konusunda kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 Avro ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

DUSAN TADİC KİMDİR

Dusan Tadic, 20 Kasım 1988 yılında Sırbistan'da dünyaya gelmiştir. 181 cm boyundaki Tadic, sol kanat ve forvet hattında görev yapmaktadır.



98 kez milli formayı giyen yıldız isim 21 gol kaydetti. Ajax forması giyen Tadic, 6 milyon euro piyasa değerine sahiptir.



Vojvodina'da futbola başlayan Tadic, Groningen, Twente, Southampton ve Ajax'ta oynadı.



660 kez sahaya çıkan Tadic, 202 gol 232 asist üretmiştir.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN