Dünya genelinde yılın ikinci yarısına yaklaşırken enflasyon endişelerinin önemli ölçüde azaldığı görülürken, merkez bankalarının yılın ikinci yarısında atacağı adımlara ilişkin fiyatlamalar devam ediyor.

Buna göre, çarşamba günkü enflasyon verilerinin ardından Fed'in yüzde 74 ihtimalle eylülde faiz indirimine gideceğini gösteren fiyatlamalar, dün Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından yüzde 68 seviyesine indi.

Dün, New York Fed Başkanı John Williams, yavaşlama sinyali veren enflasyon verilerini memnuniyetle karşıladığını ancak bu olumlu haberlerin Fed'in yakın zamanda faiz oranlarını düşürmeye başlaması için yeterli olmadığını söyledi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, hizmet sektöründeki yüksek fiyatları gerekçe göstererek Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmek için faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutması gerektiğini belirtti. Barkin, talebin biraz daha yavaşlaması gerektiğini kaydetti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in faiz oranını mevcut seviyelerde tutmasının hala yüksek olan enflasyonun yüzde 2 hedefine düşmesine yardımcı olacağını belirtti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de Fed'in sabırlı ve dikkatli olması gerektiğini, faiz oranlarını düşürmenin yıl sonuna doğru uygun olabileceğini bildirdi.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Mayıs ile biten haftada 222 bin kişiye düşmesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede yapımına başlanan yeni konut sayısı da nisanda yüzde 5,7 artışla 1 milyon 360 bine yükselmesine rağmen piyasa beklentilerinin altında kalırken, sanayi üretimi nisanda bir önceki aya göre değişmedi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 2 baz puan artışla yüzde 4,38'e çıkarken, altının ons fiyatı yüzde 0,4 azalışla 2 bin 377 dolara geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı yeni günde yüzde 0,1 artışla 83,3 dolardan alıcı bulurken, bakırın libresi 5 dolar seviyesinden yoğunlaşan kar satışlarıyla dün de değer kaybetti.

Dün, yüzde 1,1 azalışla 4,92 dolara inen bakırın libresi yeni günde yüzde 0,5 yükselişle 4,94 seviyesinde bulunuyor.

New York borsasında dün, Nasdaq endeksi yüzde 0,26, Dow Jones endeksi yüzde 0,10 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,21 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Dün, Avrupa'da İtalya hariç satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 2,4 artmasının beklendiğini dile getirdi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, para piyasalarındaki fiyatlamalar bankanın bu sene toplamda üç kez faiz indirebileceğine işaret ediyor.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,69, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 yükselirken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,12 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

Asya'da haftanın son işlem gününde karışık bir seyir öne çıkarken, Çin'de açıklanan veriler ülke ekonomisine ilişkin endişeleri beslemeye devam etti.

Ülkede sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 6,7 artarak beklentileri geride bıraksa da, perakende satışlar yüzde 2,3 yükselişle öngörülerin altında kaldı.

Çin'de harcamaların tahminlerin altında gerçekleşmesi deflasyon endişesinin güç kazanmasına neden olurken, hükümetin attığı adımlar satış baskısının sınırlanmasına yardımcı oldu.

Buna göre, halihazırda sıkıntılı durumda olan gayrimenkul sektörü için Çin hükümetinin yerel yönetimlerin makul fiyatlardan konut satın almasına izin vereceği bildirildi. Öte yandan, hükümet vatandaşlara uygulanan mortgage faizlerinde taban uygulamasını kaldırdığını duyurdu.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) haziranda faiz artırımına gideceğine ve bu sene üç kez faizleri artırabileceğine yönelik söylentiler dolar/yen paritesindeki yükselişi sınırlarken, risk iştahını törpüledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükseldi.

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 1,59 artışla 10.319,96 puandan tamamladı.

Dün açıklanan verilere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 10 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 547 milyon dolar artarak 134 milyar 402 milyon dolara çıkarken, geçen hafta yaklaşık son 3 yılın en güçlü rezerv artışı kaydedildi.

Ayrıca, yurt dışında yerleşik kişilerin 10 Mayıs haftasında aldığı 2 milyar 832,6 milyon dolarlık DİBS, 2013'ten bu yana en güçlü alım olarak kayıtlara geçerken, yabancıların DİBS stoku, 6 milyar 796 milyon dolarla son 3 yılın zirvesine çıktı.

Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımızın olumlu sonuçları ve artan güvenle güçlenen finansal istikrar dezenflasyona önemli katkı sağlayacak." dedi.

Dolar/TL, dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 32,2726'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2590 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, konut satış istatistikleri, konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde TÜFE ile ABD’de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.300 ve 10.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı konut satış istatistikleri

10.00 Türkiye, mart ayı konut fiyat endeksi,

10.00 Türkiye, mart ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

10.00 Türkiye, mayıs ayı TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı TÜFE

17.00 ABD, nisan ayı öncü endeksi