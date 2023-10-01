Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi.

Bu sonuçla Fenerbahçe, tüm kulvarlarda galibiyet serisini de 14 maça çıkardı.

Bir gol VAR'dan döndü

Fenerbahçe'nin maçta kaydettiği 2. gol VAR kararıyla iptal edildi.

Müsabakanın 38. dakikasında Edin Dzeko'nun farkı 2'ye çıkaran golünde hakem önce orta noktayı gösterdi.

Ardından VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu inceleyen hakem Cihan Aydın, pozisyon başlangıcında Bright Osayi-Samuel'in elle oynadığı kararına vararak golü iptal etti.

Szymanki durmuyor

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, skor katkısını sürdürdü.

Müsabakanın 3. dakikasında Çaykur Rizespor ağlarını sarsan 24 yaşındaki ofansif orta saha, ligde ilk 11 çıktığı 6. maçında 5. golünü kaydetti.

Bu sezon Avrupa maçlarında da 3 golü bulunan Szymanski, toplamda 8 gole ulaştı.

Ligde son olarak RAMS Başakşehir ağlarını 2 kez sarsan genç orta saha, üst üste 2 lig maçında gol sevinci yaşadı.

İrfan Can, gollerine devam etti

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İrfan Can Kahveci, gollerine devam etti.

Sezona oldukça etkili başlayan tecrübeli orta saha, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarında 4 gol kaydetmişti.

Ligde ilk golünü Antalyaspor'a karşı kaydeden İrfan Can, ardından Alanyaspor'a karşı da gol sevinci yaşamıştı. RAMS Başakşehir maçını boş geçen İrfan Can, Çaykur Rizespor karşısında da gol sevinci yaşadı ve ligde 3. golünü buldu.

Sarı-lacivertli oyuncu, bu sezon toplamda 7. kez ilk 11'de mücadeleye çıkarken, gol sayısını da 7'ye yükseltti.

Dzeko'nun ligde 5. golü

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, ligde 5. golünü kaydetti.

Bosna Hersekli golcü oyuncu, Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde ligde 4, Avrupa'da ise 2 gol bulmuştu.

Maçın 62. dakikasında takımının 3. golünü bulan 37 yaşındaki oyuncu, ligde 5, toplamda ise 7 gole ulaştı.

AA