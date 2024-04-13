Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 15 lig maçında Fenerbahçe 10 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fatih Karagümrük, sarı-lacivertliler karşısında 1 kez galibiyete uzanan taraf oldu.

Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 26 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 17 gol gördü.

Deplasmanda mağlubiyet yaşamadı

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile ligde bugüne kadar 7 kez deplasmanda karşı karşıya geldi.

Bu maçların 4'ünü kazanan sarı-lacivertliler, 3 kez de rakibiyle berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin attığı 12 gole Fatih Karagümrük 8 golle karşılık verdi.

İlk maçı kırmızı-siyahlı takım kazandı



İki takım arasında oynanan 15 karşılaşmada Fatih Karagümrük 1 kez galip gelirken, bu müsabaka iki takım arasındaki ilk Süper Lig maçı olma özelliği taşıyor.

12 Kasım 1959'da Mithatpaşa Stadı'nda oynanan maçı kırmızı-siyahlı ekip 2-0 kazanırken, bu karşılaşmanın ardından oynanan 14 mücadelede ise Fenerbahçe kaybetmedi.

9 Eylül 1959'da oynanması gereken müsabaka, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi birinci turunda Macaristan'ın Csepel ekibiyle eleme maçı olması sebebiyle ertelenip 12 Kasım'da oynandı.

Sarı-lacivertli ekip, bu turu geçerek son 16 turunda Fransa'nın Nice ekibiyle eşleşmişti.

6 karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı



Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında en farklı galibiyetlerini 2-0, 3-1 ve 4-2'lik skorlarla elde etti.

Fatih Karagümrük de rakibine karşı aldığı tek galibiyeti 2-0'lık sonuçla kazandı.

İki takım arasında oynanan maçlarda sarı-lacivertli ekip, 6 kez sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Ligde geçen sezon Ülker Stadı'nda oynanan müsabaka, iki takım arasındaki en gollü maç oldu.

Fenerbahçe, uzatma dakikalarında Batshuayi'nin golüyle skoru 5-4'e getirerek 3 puana uzandı.