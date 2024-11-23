Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Maç Fenerbahçe'nin 6-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

66. dakikada kaleci Bilal Bayazit ile karşı karşıya kalan Dzeko'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

63. dakikada Tadic'in pasında kaleci Bilal Bayazit ile karşı karşıya pozisyonda En-Nesyri'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-4.

41. dakikada ceza sahasında Tadic ile paslaşan Mert Hakan Yandaş'ın sert şutunda kaleci Bilal Bayazit, topu kornere gönderdi.

5. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pası ile ceza sahasına giren Kostic, Gökhan Sazdağı'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 7. dakikada Tadic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak, ağlara gitti: 0-1.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.yenicagri.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.