Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Üç grup halinde pas çalışmasıyla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe kafilesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla müsabakanın oynanacağı Ankara'ya gidecek.

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ile Joshua King kadroya alınmadı. Henüz hazır olmayan Fred'in yanı sıra Çağlar Söyüncü de kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Sakatlığını atlatan Bright Osayi-Samuel ise kadroda yer aldı.

Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Efekan Karayazı, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.