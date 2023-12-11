İstanbul

Gökhan Bozkaya, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Trabzonspor ile zorlu bir karşılaşmaya çıktıklarını belirtti.

Milli takımdan dönen oyuncuların yorgunluğunun takımı etkilediğini, buna rağmen 1-0 galip gelmeyi başardıklarını dile getiren Bozkaya, "68. dakikada gördüğümüz bir kırmızı kart var. Uzatmaları da sayarsak neredeyse son yarım saat sahada 10 kişiydik. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Sahada inanılmaz bir mücadele vardı. Şampiyonluk yolunda kazanmamız gerekiyordu ve kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Müsabakanın 90+5. dakikasında çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalan Gökhan Bozkaya, hakemlerin yönetimiyle ilgili şunları kaydetti:

"Hakemlerle alakalı çok yorum yapmak istemiyorum ama Beşiktaş maçında neler yaşandığını biliyorsunuz. Ben anlamıyorum, rakip bağırarak küfür ediyor ama kart yok. Bizim oyuncumuzu hemen iki sarı kartla atıyor, aynı pozisyonda rakibe kart yok. Bilmiyorum ama çok formsuzlar, yorum yapmak da istemiyorum. Biz iyi bir takımız, yolumuza devam etmek istiyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz ve bunun için çok çalışıyoruz. Bütün gücümüzü sahaya yansıtıyoruz. İlk yarının bitmesine 2 maç kaldı. Önümüzdeki hafta Ataşehir deplasmanındayız, bunun için çalışacağız. Sahada kalmak istiyoruz."

"Milli takımın başarısı, kulüp takımlarını da yükseltecektir"

Fenerbahçe'nin kadın futbolunda 3 sezondur yer aldığını hatırlatan Gökhan Bozkaya, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, "İlk senemizde yarı finalde elendik. Geçen sene final oynadık, şampiyonluk son saniyelerde kaçtı. Bu sene çok kaliteli bir kadro kurduk. Hem yabancılarımız hem de Türk oyuncularımız çok iyi. Çok güzel bir ortamımız var. Başkanımız Ali Koç ve Kemal Danabaş'a çok teşekkür ediyorum. Yönetim her istediğimizi yapıyor, bizi erkek futbol takımından ayırmıyor. Biz de bunun karşılığını vermek istiyoruz. Buraya gelen taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bizim için itici güç oldular, inşallah bu böyle devam eder. 90 dakika susmadılar." açıklamasında bulundu.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın son dönemdeki başarısına da dikkati çeken Bozkaya, şöyle devam etti:

"Milli takım çok başarılı. Çok başarılı bir hocaları var. Necla hoca, çok sevdiğim bir isim. Takımımızda 6 milli futbolcumuz var, hepsi milli takımda direkt oynuyor. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kadın futbolunda olması, büyük sponsorlukların da bu işin içinde yer alması, her şeyi geliştiriyor. Bu durum da milli takıma yansıyor. Ben inanıyorum ki daha da iyi olacağız. Milli takımın başarılı olması kulüp takımlarını da yukarıya taşır. Biliyorsunuz Beşiktaş maçını statta oynadık. Bu da çok duyuldu ve konuşuldu. Bunu daha çok artırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray statlarda oynadığında, canlı yayınlanan maçlar oynadığında daha da güzel olur. Ben önümüzdeki yıllarda bunun daha da yukarıya taşınacağına inanıyorum."

Bozkaya son olarak taraftarlara mesaj göndererek, "Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsinler, biz sezon sonunda inşallah mutlu sona ulaşacağız." ifadesini kullandı.