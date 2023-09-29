Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, sözlerine FIBA Süper Kupa'yı kazanan kadın basketbol takımı ve teknik heyetini tebrik ederek başladı.

Maça iyi başladıklarını vurgulayan Kartal, "Bir planımız vardı. İlk 30 dakikada oyuncular tamamen istediklerimizi yerine getirdi. 3-0 öne geçtik. Devre arası toplantımızda, kendi oyunumuzu oynayıp, rakibi ciddiye alıp, 4, 5, hatta 6. golü atmak için mücadele etmemiz gerektiğini söyledim. Onlar da aynısını yapmaya çalıştılar. 3 gün sonra önemli bir maçımız var ve onu da düşündük. Maçın başından sonuna kadar oyunu domine eden bir Fenerbahçe vardı. Maçı 4-0 kazandık ve 3 puan aldık. Bu galibiyeti takıma desteklerinden dolayı muhteşem taraftarlarımıza armağan ediyoruz." diye konuştu.

Savunma hattında gelişmeye devam ettiklerini dile getiren Kartal, "Futbolda maç kazanmak istiyorsanız, gol yemeyeceksiniz. Şampiyon olmak istiyorsanız, az gol yiyeceksiniz. Sezon başı tercihlerimizi yaparken Becao ve Djiku'nun özelliklerini biliyorduk. Samet ile Serdar'ın olması, onların bu ikiliye uyum sağlamaları önemli. Jayden'in (Oosterwolde) önemli bir yükselişi var. Osayi-Samuel de öyle. Ferdi'nin durumunu biliyorsunuz. Mert Müldür'e doğru düzgün şans veremiyoruz ki vermek istiyorum. İyi çalışıyoruz. Uyumlu bir savunma hattımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolun hep pozitif taraflarını göstermek istediklerini aktaran Kartal, "İlk 30 dakika sahada çok güzel şeyler gördüm. Futbolda neyi çalışırsanız, onu geliştirirsiniz. Biz şu ana kadar oyuncularla iyi uyum içerisindeyiz. Taktiksel olarak çok güzel çözümler vardı bugün. Oyunu çözen oyuncularım vardı içerde." şeklinde konuştu.

"Bize çok ucuz kartlar gösteriliyor"

İsmail Kartal, hakem yönetimine ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Bugün Szymanski'nin kart gördüğü pozisyonda çok normal bir müdahalesi vardı. Djiku'nun da aynı şekilde. Hakemler bize çok basit kart gösteriyor. Hakemler şunun analizini yapmalı; bir oyuncu sahada nasıl oynuyor, beden dili nasıl. Kartı verirken bunların düşünülmesi lazım. 'Bu kartı oyuncu hak ediyor mu?' diyebilmeleri lazım. Hak ediyorsa tabii ki versinler. Szymanski maçtan sonra normal ikili mücadeleye girdiğini söyledi. 'Ne yaptım ben?' dedi. Herkese eşit olunması gerekiyor. Futbolun akışkanlığını düşünmek lazım. Bize çok ucuz kart gösteriyorlar. Biraz daha dikkat etmelerini istiyoruz."

AA