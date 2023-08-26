İstanbul

Fenerbahçe Beko, yeni sezon hazırlıklarına başladı Fenerbahçe Beko, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Emir Ortakaya'nın yeni sezonda Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyeceği belirtilerek, "Genç oyuncumuza başarılı bir sezon dileriz." denildi.

AA