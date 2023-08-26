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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Emir Ortakaya 'nın yeni sezonda Kocaelispor 'da kiralık olarak forma giyeceği belirtilerek, "Genç oyuncumuza başarılı bir sezon dileriz." denildi.

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