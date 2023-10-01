Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Dusan Tadic, mükemmeliyetçi bir takım olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda Çaykur Rizespor'a karşı oynanan ve 5-0 kazandıkları maçın ardından basın mensuplarına konuşan Tadic, "İstatistikler sahada göstermiş olduğumuz performans için övgü gibi ama bizler mükemmeliyetçiyiz. Her zaman neleri geliştirebiliriz bunları düşünüyoruz. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile aramızda büyük bir yarış olacak. Şampiyon olmak için her şeyi yapmamız gerekiyor ki yapacağız. Aynı zamanda taraftarımızın bize gösterdikleri destek harika." ifadelerini kullandı.

Genç oyunculara yetenek ile çok çalışmayı birleştirme tavsiyesi veren tecrübeli futbolcu, şöyle devam etti:

"Mantalitemizi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz ki bunun fark yarattığını düşünüyorum. Bizler gençlere yardımcı olmaya, onlara öğretmeye çalışıyoruz. Herkes takımda neler yapması gerektiğini çok iyi biliyor çünkü biz en büyük kulüplerden birinde oynuyoruz. Pozitif öz güvenimiz her zaman var ama rakiplerimizi de küçümsemiyoruz. Kazanmaya devam ediyoruz ve her maçı kazanmak için oynuyoruz."

Tadic, sözlerini saha içindeki tartışmalı pozisyonlarla ilgili soruya şu yanıtı vererek tamamladı:

"Her maçta aynı şeyler oluyor bu konuda yorum yapmak istemiyorum çünkü ceza almak istemiyorum. Ama bunları da konuşmamız gerekiyor, bunların da analiz edilmesi gerekiyor. Biz sadece işimize motive oluyoruz. Ama tabii ki takımınıza karşı yapıldığında bu sizi üzüyor. Üst seviyede futbol oynadım ama daha önce böyle bir şey görmedim. Bu tarz şeyleri konuşmayı sevmiyorum, ben futbola odaklanmak istiyorum ama bunları da görmezden gelemeyiz. Bunun mümkün olmaması gerekiyor. Herkesin aynaya bakması gerekiyor. Onların da aynaya bakmaları ve kendilerini değerlendirmeleri gerekiyor."

AA