Ankara
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 2. maçında yarın Romanya ile karşılaşacak.
İsrail'in Tel Aviv kentindeki Shlomo Group Salonu'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 16.00'da başlayacak.
Filenin Efeleri, D Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 20-25, 28-30, 25-27'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın grup maçlarının TSİ programı şöyle:
2 Eylül Cumartesi:
17.30 Türkiye-Yunanistan
4 Eylül Pazartesi:
20.00 Portekiz-Türkiye
5 Eylül Salı:
20.00 Türkiye-İsrail
AA