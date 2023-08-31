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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın grup maçlarının TSİ programı şöyle:

Filenin Efeleri , D Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 20-25, 28-30, 25-27'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 2. maçında yarın Romanya ile karşılaşacak.

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