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Şampiyonada gruplar şu şekilde:

Yarı final maçları 14 Eylül Perşembe günü yine İtalya'nın Bari şehrinde, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 16 Eylül Cumartesi günü Roma'da oynanacak.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 9-10 Eylül, çeyrek final karşılaşmaları 11-12 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Bari şehri ve Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılacak.

Organizasyonda İtalya (A Grubu), Bulgaristan (B Grubu), Kuzey Makedonya (C Grubu) ve İsrail'in (D Grubu) ev sahipliği yapacağı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.

Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

A Milli Erkek Voleybol Takımı 'nın grup maçlarının TSİ programı, milli takım kadrosu ve gruplarda yer alan ülkeler şöyle:

Filenin Efeleri 'nin yer aldığı D Grubu maçlarına İsrail ev sahipliği yapacak.

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Shlomo Group Salonu'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

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