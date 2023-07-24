Ankara

Abbas'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda yetkili karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abbas arasında yarın yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması bekleniyor.

AA