Haber: Mert Osman Erman

Filistin Yönetimi (FY) yetkilileri, Çarşamba günü Riyad'da Suudi mevkidaşları ile görüşmeler yaptılar. Ayrıca Amerikan yetkililerini görmeyi bekliyorlardı.

Amerikalılar, İsrail-Suudi ilişkilerini normalleştirme konusunda bir dönüm noktası anlaşması yapmak için uzun zamandır çaba sarf ettiği düşünülen bir konuydu.

Anlaşma, Washington tarafından destekleniyor ve Suudilerin ABD ile yapmak istediği büyük bir güvenlik anlaşmasını içerecektir. Ancak bu tür anlaşmaların başarılması için önemli engellerle karşı karşıya olduğu ve uzak olduğu görünüyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Salı günü "önümüzdeki dönemde herhangi bir yakın duyuru veya çığır açma beklemiyoruz" dedi.

Ancak Orta Doğu'daki ilişkilerin tarihi bir yeniden yapılandırılmasına yönelik bir kapsam olduğu için, herhangi bir anlaşmanın çerçevesi hakkında devam eden spekülasyonlar var. Amerikalı yetkililerin bu yaz Riyad, Amman ve Kudüs'e yaptığı ziyaretlerin ardından Amerikan mekik diplomasisi yeniden canlandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Suudi-İsrail anlaşmasını gelecek yılki seçimler öncesinde seçmenlere sunabileceği bir dış politika başarısı olarak görecektir.

Suudi Arabistan, Arap ve İslam dünyasının lideridir. 1948'de devletin kurulmasından bu yana İsrail'i resmen tanımamıştır.

Ancak, böyle bir anlaşma derin bir tartışma konusu olacaktır

Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıma karşılığında, ABD'den gelişmiş Amerikan yapımı silahlar için güvenceler istediği ve en tartışmalı olanı olan yerel uranyum zenginleştirme de dahil olmak üzere bir sivil nükleer program talep ettiği söyleniyor.

İsrail, buna karşılık, Körfez'in süper gücü ile ticaret ve savunma ilişkilerinden faydalanacak ve 2020'de aracılık edilen diğer Arap devleti normalleşme anlaşmalarını takiben her zaman bölgedeki tarihi entegrasyonu aramıştır.

"Daha çok güvenlik ve ticaret anlaşmaları bunlar. 2023'e hızlı bir şekilde ilerliyoruz ve şimdi Suudi Arabistan'ın da buna dahil olmak istediğini görüyoruz" dedi, şu anda durmuş olan İsrailli müzakere ekibinin eski bir hukuk danışmanı olan Diana Buttu.

Bir anlaşmanın başarılı olabilmesi için İsraillilerin Filistinlilere önemli tavizler verdiği şeklinde algılanması gerekecektir.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, kendi halkını - tarihsel olarak İsrail'e karşı olan ve Filistin davasına derin bir sempati besleyen - ikna etmelidir. Bu arada Başkan Biden, Filistinliler için önemli kazançlar elde ettiğini kanıtlamalıdır ki bu da Demokrat Parti'den destek alabilsin. Partinin birçok üyesi, Suudiler için savunma tatlandırıcılarının fikrini ülkenin insan hakları sicili ve Yemen savağındaki rolü nedeniyle reddetmektedir. Ayrıca İsrail'in şu anki aşırı milliyetçi hükümet koalisyonunu ödüllendirmek fikrine de karşıdır, çünkü bu, Batı Şeria'daki gerilimleri artırdığını ve İsrail içinde benzeri görülmemiş istikrarsızlığa yol açtığını düşünmektedirler.

Riyad'daki en üst düzey Filistinli yetkililerin ekibinin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a en yakın olarak görülen iki kişi olan Filistin Yönetimi'nin istihbarat şefi Majed Faraj ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün genel sekreteri olan Hüseyin el-Şeyh de dahil olmak üzere, çarşamba günü Suudi milli güvenlik danışmanı Musaed el-Aiban ile görüştüğü bir Filistinli yetkilinin aktardığı bilgilere göre gerçekleşti.

Amerika tarafından desteklenen sürece katılmak karşılığında talep ettikleri şartlar, geçen hafta Amman'da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf ile yapılan bir toplantıda belirlendi. Filistinli yetkililere göre talepler şunları içeriyor:

- Batı Şeria'nın şu anda tamamen İsrail kontrolü altında olan kısımlarını (1990'larda Oslo barış anlaşmaları kapsamında C Bölgesi olarak bilinir) Filistin Yönetimi'nin yönetimine aktarma

- Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin tamamen durdurulması

- 2016'dan bu yana yavaşlayan ve üç yıl önce tamamen duran Filistin Yönetimi'ne Suudi finansal desteğinin yıllık yaklaşık 200 milyon dolarlık (£160 milyon) miktarında yeniden başlatılması

- Donald Trump tarafından kapatılan Kudüs'teki Amerikan konsolosluğunun - Filistinlilere yönelik diplomatik misyonun - tekrar açılması

- 2014 yılında dönemin Dışişleri Bakanı John Kerry tarafından nerede kaldıkları noktasından başlayarak İsrail ve Filistin arasında Amerika tarafından aracılık edilen müzakerelere devam edilmesi.

Bu tür tavizler oldukça önemlidir - Amerikalılar tarafından Filistinliler tarafından aşırıya kaçtığı görülen şekilde zaten görülüyor. Ancak bunlar, resmi olarak Filistin pozisyonuna çok uzak olan bir Filistinli talebinin bir ürünüdür. Bu, onları bağımsız bir devletle bırakmıyorsa, Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesi hakkında açıkça reddetmeleri gerektiği şeklinde.

Bu, 2002'de Suudi öncülüğünde sunulan Arap Barış Girişimi'ni takip ediyor, bu girişim, İsrail'in işgal altındaki bölgelerden çekilmesi ve Batı Şeria ve Gazze'de başkenti Doğu Kudüs'te olan bir Filistin devletini tanımasına karşılık Arap dünyasının İsrail'i tanıma teklif etti.

Mevcut yaklaşım, Filistin liderliğinin içinde olduğu "çıkmaz" ı yansıtıyor, diyor Buttu

"Filistinliler, genellikle bu tür normalleşme anlaşmalarının bir parçası olmak istemezler çünkü [Arap dünyasının desteği], geriye kalan tek aracımızdır," dedi.

"Bize şiddet kullanmamızın izin verilmediği söyleniyor. İşgalin sona erdirilmesini talep etmek için yasal önlemler almamızın izin verilmediği söyleniyor. Boykot, sermayenin çekilmesi ve yaptırımı sürdürmek için izin verilmediği söyleniyor."

"Filistin Yönetimi şimdi şu soruyu sormaktadır: Taleplerimizi duyurmayı ve gerçekleştirmeyi mi denemeliyiz, yoksa 2020'de yaptığımız gibi görmezden mi gelmeliyiz? Ve yine de bu bir çıkmazdır - Filistin Yönetimi bunun üzerinde ne yaparsa yapsın başarısız olmaya mahkumdur," dedi. 2020'de üç Arap ülkesi - Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas - Başkan Trump tarafından aracılık edilen anlaşmalarla İsrail ile ilişkilerini normalleştirdi. Sudan da o yıl İsrail ile diplomatik ilişkilere doğru adımlar atmaya söz verdi. Ancak bu süreç, ülkedeki muhalefet ve sonraki yılın askeri darbesi nedeniyle durdu.

Bunlar, Orta Doğu'daki eski rakipler arasındaki ilişkilerde tarihi bir değişimin bir parçası olarak görüldü ve diplomatik, ticaret ve güvenlik ilişkilerini içeriyordu. Ancak eleştirmenler, Arabistan'ın otokrasiler için üst düzey Amerikan yapımı silahlara erişim de dahil olmak üzere önemli ABD teşviklerinin de yer aldığı bu anlaşmaları vurguladılar.

Bu dönemde, Filistin Yönetimi, diplomatik ilişkileri Amerika ile keserek yanıt verdi, çünkü Başkan Trump'ın İsrail-Filistin "yüzyılın anlaşması" olarak ağırlıklı bir şekilde İsrail'e yön veren bir barış planını ve Amerika'nın Kudüs'teki büyükelçiliğini taşımasını protesto etti. Filistin Yönetimi, normalleşme anlaşmalarını Arap dayanışmasının bir "ihaneti" olarak gördü.

Bunun yerine, bu sefer Suudilerle işbirliği yapmak, Suudi Barış Girişimi'nin temelini oluşturan bağımsız bir Filistin devletinin hedefini hatırlatma yolu olabilir - tamamen süreçten dışlanmak yerine, başka bir Filistinli yetkili önerdiği gibi.

Ancak Filistin liderliği için ciddi riskler var

Zaten kendi halkı tarafından derin bir şekilde reddediliyorlar. Faydaların ihmal edilir olarak algılanması durumunda dahil olmak. 2020'deki Birleşik Arap Emirlikleri-İsrail normalleşmesi sonrası yapılan anketler, Filistinlilerin büyük çoğunluğunun bu anlaşmayı yalnızca İsrail'in çıkarlarına hizmet eden Filistin davasının terk edilmesi olarak gördüğünü gösterdi.

Herhangi bir İsrailli tavizin neredeyse kesin olarak Netanyahu'nun koalisyonundaki aşırı milliyetçiler tarafından reddedilmesi muhtemeldir ve bu da bir anlaşmaya başka bir engel teşkil eder. Netanyahu bu yılın başlarında Filistin tavizlerini "işaret kutusu" egzersizi olarak görmezden geldi ve Suudi Arabistan ile Amerika tarafından arabuluculuğu yapılan tartışmalı Amerika'ya ait müzakerelerin bir parçası olmayacağını söyledi.