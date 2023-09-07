Haber: Mert Osman Erman

Rusya, US Abrams tanklarını konvansiyonel tank zırhını delebilecek kadar güçlü mermilerle donatma hamlesini kınadı.

Bu mermiler yoksun uranyumdan yapılır

Uranyum zenginleştirme işleminden çoğu radyoaktif maddeyi arındırılmış bir yan üründür.

Gece boyunca, Rusya'nın Rostov-na-Don şehri ve Moskova yakınlarında Ukrayna'dan geldiği düşünülen insansız hava aracı saldırıları rapor edildi.

Doğrulanmamış videolar, Rostov'un merkezindeki bir patlamayı gösteriyor ve Vali Vasily Golubev'e göre bir kişinin hafif yaralandığı ve birkaç aracın hasar gördüğü bildiriliyor.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Ramenskoye kasabasını hedef alan bir insansız hava aracının da düşürüldüğünü ve herhangi bir zarar olmadığını söyledi. Bu gelişme, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Kyiv'i ziyareti sırasında Ukrayna'ya yeni bir güvenlik paketinin duyurulmasından kaynaklandı ve Rusya'nın öfkesine neden oldu.

120 mm'lik uranyum tank mermileri, Ukrayna'ya bu yılın ilerleyen dönemlerinde teslim edilmesi planlanan M1 Abrams tankları için 175 milyon dolarlık ABD askeri ekipmanının bir parçasıdır.

Bu mermiler, doğal uranyumu nükleer yakıt veya silahlar için zenginleştirmenin yan ürünü olan yoksun uranyumdan yapılır. Nükleer bir tepki üretemez ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na göre "doğal uranyumdan önemli ölçüde daha az radyoaktif kabul edilir".

Yoksun uranyum, tankların zırhını güçlendirmek için kullanılabilir, ancak silahlar için tercih edilir çünkü aşırı yoğunluğa ve konvansiyonel tank zırhını delebilme yeteneğine sahiptir.

Bu tür mermiler darbe aldığında keskinleşir, bu da zırhı delme yeteneklerini artırır ve temas sonrası ateş alırlar.

Rusya, İngiltere'nin Mart ayında Ukrayna'ya Challenger 2 tankları için yoksun uranyum mermileri göndereceğini duyurduğunda da aynı şekilde tepki göstermişti.

Başkan Vladimir Putin bu silahları "nükleer bir bileşen" olarak tanımladığında, İngiltere Savunma Bakanlığı, yoksun uranyumu on yıllardır zırh delici mermilerinde kullandığını ve Moskova'nın bilerek yanlış bilgi yaydığını iddia etti.

Atom Radyasyonunun Etkileri Üzerine Birleşmiş Milletler Bilimsel Komitesi, yoksun uranyumun maruziyetinin herhangi bir önemli zehirlenmeye neden olmadığını bulmuştur, ancak başka bir BM kuruluşu olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, yoksun uranyum mermilerinin parçalarını işleyen bireylere radyasyon riski olabileceğini belirtmektedir.

ABD'nin kararı, Pentagon'un Mart ayında Ukrayna'ya hiçbir yoksun uranyum mühimmatı göndermeyeceğini açıkladığı bir değişikliktir.

Bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, Politico haber sitesine ABD'nin şimdi Abrams tanklarını donatmanın en iyi yolunun bu mermiler olduğu sonucuna vardığını söyledi.

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, bunları "sıradan bir mühimmat türü" olarak tanımladı.

ABD ayrıca tanksavar sistemleri, taktik hava seyrüsefer sistemleri ve Himars füzeleri için ek mühimmat sağlayacak.

Blinken, "Bu yeni yardım, bunu sürdürmeye ve daha fazla ivme kazandırmaya yardımcı olacaktır" dedi.

Washington'daki Rusya büyükelçiliği, kararı "insanlık dışılığın bir göstergesi" olarak kınadı ve ABD'nin Ukrayna askerînin "sözde karşı saldırısı"nın başarısızlığını kabul etmeyi reddederek kendini "aldatıyor" dedi.

Haziran ayından bu yana Ukrayna'nın karşı saldırısındaki toprak kazançları çok küçük olsa da, Ukraynalı generaller Rusya'nın güneydeki sağlam savunma hattını ihlal ettiklerini iddia ediyorlar.

Çarşamba günü, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinin Kostyantynivka şehrine yönelik bir saldırıda bir çocuk dahil 16 kişi öldü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, saldırıyı Moskova'ya atfetti, ancak Rusya henüz bir açıklama yapmadı.