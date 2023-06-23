Rize

Milli sporcular, milli takım antrenörleri Mustafa Ali Akbulut, Birol Tepe, Saniye Uyar Kırık ve Engin Göz yönetiminde Fırtına Deresi'nin azgın sularında günde çift antrenman yapıyor.

İtalya'da düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefleyen milliler, zorlu parkurda 4 saat boyunca zaman zaman akıntının tersine de kürek çekerek hazırlanıyor.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine, mayıs ayında Türkiye şampiyonası yaptıklarını, burada dereceye giren sporcular ve birinci olan ekipleri milli takım kampına aldıklarını söyledi.

Yaklaşık 10 gündür sporcuların Fırtına Deresi'nde şampiyonaya hazırlandığını belirten Kabakçı, "Bu parkur oldukça zorlu. Artan yağışlardan sonra su seviyesi yükselmiş. Sporcularımız bu tür parkurlara alışkınlar. Buradaki kampın ardından sporcularımızı İtalya'ya yolcu edeceğiz. Hedefimiz ülkemizi orada en iyi şekilde temsil edip, madalyalarla dönmek." diye konuştu.

Akbulut: "Fırtına Deresi, Türkiye'de en müsait kamp alanı"

Milli takım başantrenörü Mustafa Ali Akbulut, Rize'ye kamp için geldiklerini ifade ederek, "Burada çok iyi çalışıyoruz. Fırtına Deresi, Türkiye'de en müsait kamp alanı. Parkur da gayet güzel. Hedefimiz dünya derecesi almak. İnşallah bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

Milli sporculardan Nihat Taşkan, antrenmanlara devam ettiklerini kaydederek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye hedeflediklerini dile getirirken, Şara Akbayın ise 7 yıldan beri milli sporcu olduğunu belirterek, "Zorlu bir parkurda eğitim alıyoruz. Eğitimlerimiz güzel geçiyor. Üstüne kata kata gidiyoruz. Takım arkadaşlarımızın hepsi çok hırslı ve azimli. Çok iyi hazırlandık. Dünya Şampiyonası'na en iyiler katılıyor. Buradan bir şampiyon çıkacak. O da inşallah biz oluruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA