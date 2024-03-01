Fransa Alpleri'nde 29 Aralık 2013'te kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu vücudunun büyük bölümü felç kalan Alman Schumacher, 7 şampiyonlukla uzun yıllar F1'in en başarılı sürücüsü unvanını taşıdı.

Büyük Britanyalı Hamilton, 2020 Türkiye Grand Prix'sinde 7. şampiyonluğunu ilan ederek, Schumacher'in "en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekoruna ortak oldu.

Schumacher ve Hamilton'ı 5 şampiyonlukla Arjantinli Juan Manuel Fangio izlerken, Fransız Alain Prost ve Alman Sebastian Vettel'in ise 4'er şampiyonluğu var.

En çok birincilik rekoru Hamilton'ın

Formula 1 kariyerinde en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde de 103 birincilikle Mercedes pilotu Lewis Hamilton bulunuyor.

Hayatına 2014'ün eylül ayından beri İsviçre'deki evinde devam eden Schumacher, 91 birincilikle 2. sırada yer alıyor.

Damalı bayrağı 54 kez ilk sırada gören Hollandalı Max Verstappen'i, 53 birincilikle Alman Sebastian Vettel ve 51 birincilikle Fransız Prost takip ediyor.

En fazla pole pozisyonu da Hamilton'da

1950 yılından bu yana düzenlenen organizasyonda Hamilton, kazandığı 104 pole pozisyonuyla bu alandaki rekorun sahibi konumunda.

2025'ten itibaren Ferrari'de yarışacak olan Büyük Britanyalı pilotun arkasında Schumacher (68), Ayrton Senna (65) ve Vettel (57) yer alıyor.

Bir sezonda en çok yarış kazanan Verstappen

Dünyanın en popüler otomobil sporu Formula 1'de bir sezonda en çok yarış kazanan pilot rekoru Max Verstappen'in elinde.

2023 sezonundaki 22 yarışın 19'unda damalı bayrağı ilk sırada geçen Hollandalı sürücü, kendisine ait rekoru geliştirdi.

Verstappen, 2022'de kazandığı 15 yarışla, bir sezonda 13'er galibiyet elde eden Schumacher ve Vettel'i geçmişti.

Yine 2023 sezonunda üst üste 10 yarış kazanan Verstappen, bu alandaki rekoru da elinde bulunduruyor.

Takımlarda Ferrari önde

Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla Formula 1'de en çok zafere ulaşan takım unvanını açık ara koruyor.

Takımlar klasmanında Williams'ın 9, McLaren ve Mercedes'in 8'er, Lotus'un 7, Red Bull'un ise 6 şampiyonluğu bulunuyor.

Formula 1'de daha önce şampiyon olan pilotlar, takımları ve takımlar klasmanı şampiyonları şöyle: