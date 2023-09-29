Ankara

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO Ada Ankara Tarihi Salon Fuaye Alanı'ndaki sergide, Sağdıç'ın objektifinden Ankara'nın kültür ve sanat hayatına katkısı olan bazı isimlerin portreleriyle başkentin değişen manzaralarını aktaran fotoğrafları yer alıyor.

Sergiye ilişkin açıklamalarda bulunan Sağdıç, fotoğraf sanatçısı olarak son 60 yıllık sürede Ankara'nın kültür ve sanat tarihini izlediğini anlattı.

"Profesyonel disiplin içinde amatörlüğümü sürdüren bir fotoğraf sanatçısıyım." diyen Sağdıç, "Burada 25 kadar Ankara'nın kültür ve sanatına hizmet vermiş, o yolu döşemiş insanların portreleri var, bunlar çok değerli insanlar." ifadelerini kullandı.

Sağdıç, ziyaretçilerini ağırlayan sergide Ankara'nın değişen manzaralarını gösteren 20'yi aşkın fotoğrafın da bulunduğunu belirterek, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin sayısının artmasını diledi.

AA