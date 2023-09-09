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Danıştay, 7 Eylül'de açıkladığı kararında, abaya yasağının "özel hayata saygı, ibadet ve eğitim haklarını" ihlal etmediği yönünde karar vermişti.

Sendikalar, okullardaki abaya yasağının askıya alınmasını talep etti.

Abayanın dini bir kıyafet olarak tanımlanamayacağını belirten sendikalar, yasağın ayrımcılığa sebebiyet vereceğini kaydetti.

Avukat Lucie Simon, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Sud Education Paris, La Voix Lyceenne ve Le Poing Leve Lycee sendikaları, okullardaki abaya yasağı kararı için yürütmeyi durdurma talebiyle 4 Eylül'de Danıştay 'a başvurdu.

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