Başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonda Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kilo finalinde Rusya'dan Albina Moldazhanova'yla karşılaştı.

Rakibini üstün bir oyunla mağlup eden Busenaz, Avrupa şampiyonu oldu.

Busenaz Sürmeneli, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Olimpiyat, dünya, Akdeniz Oyunları, Avrupa Oyunları şampiyonlukları bulunan Busenaz, ilk kez finalde mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazandı ve kariyerindeki tek eksik şampiyonluğu tamamladı.

Bakan Bak'tan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, altın madalya kazanan milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nu kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 52 kiloda altın madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ile 66 kiloda altın madalyanın sahibi olan Busenaz Sürmeneli’yi yürekten kutluyorum. Üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olan Buse Naz Çakıroğlu’nun ve kariyerinde tek eksik altın madalyayı tamamlayan Busenaz Sürmeneli’nin başarılarının devamını diliyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz."