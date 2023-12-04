İlçe Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Hacı Muhammet Dağı'nda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100'üncü yılı nedeniyle yamaç paraşütü etkinliği yapıldı.

Paraşütçüler gökyüzünde Türk bayrağı ve 100'üncü yıl logolu afişlerle uçuş gerçekleştirdi.

Fransa'dan gelen Valentin Berland, gazetecilere, spor hayatı boyunca 120 uçuş yaptığını söyledi.

Türkiye'deki ilk uçuşunu Tut ilçesinde yaptığını anlatan Berland, "Çok harika bir hava var, kendimi çok iyi hissediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılı kutlu olsun." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Aslanargun ise ilçede her yıl yamaç paraşütü etkinlikleri düzenlediklerini dile getirdi.

Bu yıl Fransa'dan yamaç paraşütçüsü ağırladıklarını anlatan Aslanargun, "Cumhuriyet'imizin 100. yıl kutlama etkinlikleri çerçevesinde etkinlik düzenliyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen sporcularımız bu etkinliğe katılıyor. Sporcularımıza bu anlamlı etkinlikte verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.