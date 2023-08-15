HABER: Dinçer Karacalar

"UĞURLU BİR İNSANIM!"

Yeni konser mekanının galasında sahne alan Arar, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Gittiğiniz yerlere uğurlu gelir misiniz, uğruna inandığınız şeyler var mıdır?" sorusunu, "Uğurlu bir insan olduğumu söyleyebilirim." diyerek yanıtladı. Sahne kostümlerine gereken özeni gösterdiğini belirten Arar, Songül Sarpbaş imzalı elbisesiyle çok şıktı.

"ERKEK SOLİST OLMAK VARMIŞ"

"Sahne kıyafetlerine çok para harcıyor musunuz?" sorusuna Arar, "Kıyafetle bitmiyor ki… Kadın sanatçılar için bir de ayakkabı, takı, aksesuar, saç, makyaj gibi detaylar var. Erkek sanatçıların işi daha kolay. Bir takım elbise al, her yerde giy. Erkek solist olmak varmış." diyerek cevap verdi. Güzel sanatçı, gece boyunca şarkılarını misafirleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.