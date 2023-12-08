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14.00 Sivas Dört Eylül Futbol-Bayburt Özel İdare (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.00 Fethiyespor-Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor (Fethiye İlçe

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

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