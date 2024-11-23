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Müsabakayı, Teknik Direktör Fatih Terim ile trafik kazasında hayatını kaybeden sarı-kırmızılı takımın taraftarı Yiğit Kurt'un ailesi de izledi.

72. dakikada Ziyech'in sert vuruşunda top, Sipay Bodrum FK kalecisi Sousa'dan oyun alanına döndü. Ceza sahası içinde Sallai'nin vuruşunda Sousa, topun kaleye gitmesine engel oldu.

66. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında, Osimhen ceza sahasına taşıdığı topu Ziyech'e aktardı. Ziyech'in vuruşunda top, kale direğinin üstünden oyun alanını terk etti.

54. dakikada Galatasaray 'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Mertens ceza sahasına orta yaptı. Batshuayi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

45. dakikada Ege Bilsel rakibi Torreira'ya faul yaptı. Ege, ikinci kez sarı kart görerek kırmızı kartla oyundan atıldı. Sipay Bodrum FK sahada 10 kişi kaldı.

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21. dakikada gelişen Sipay Bodrum FK atağında Fredy'nin vuruşunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.

16. dakikada ceza sahası içinde Sallai'nin vuruşunda, Sipay Bodrum FK kalecisi Gökhan Akkan topa sahip oldu.

7. dakikada gelişen Sipay Bodrum FK atağında Puşcaş'ın ceza sahası önünden yaptığı vuruşta, top kaleci Muslera'da kaldı.

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