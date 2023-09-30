4. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, barajdaki rakip futbolcunun kafasına da çarpan topu kaleci Bahadır Güngördü son anda kornere çeldi.
7. dakikada Tete'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Zaha'nın şutunda kaleci Bahadır Güngördü'nün uzanarak müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.
20. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Morutan'ın çektiği şutta, uzak köşede kaleci Muslera son anda topu oyun alanına çelerek gole izin vermedi.
29. dakikada Angelino'nun sol kanattan yaptığı ortada, Kerem Aktürkoğlu'nun kale sahası önünde yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
30. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Zaha'nın dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
32. dakikada Zaha'nın pasıyla ceza yayının sol tarafında topla buluşan Icardi'nin sert şutunda, kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.
35. dakikada Angelino'nun sol taraftan açtığı ortada, arka direkte Tete'nin kafa vuruşunda top kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.
40. dakikada soldan çalımlarla ceza sahasına giren Zaha'nın şutunda savunmadan Mujakic'in ters vuruşu sonrası top az farkla yandan kornere çıktı.
45+3. dakikada Boey'in sağ kanattan attığı pas sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Icardi, şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci yarı
48. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Efkan Bekiroğlu'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Cephas, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
52. dakikada Angelino'nun sol taraftan yaptığı ortada, geriden gelen Kerem Demirbay'ın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bahadır Güngördü topu kornere çeldi.
56. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Angelino'nun pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Zaha, Atakan Çankaya'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
58. dakikada Zaha'nın pasıyla ceza sahasının sağ tarafında kaleciyle karşı karşıya kalan Tete, Bahadır Güngördü'yü de çalımladıktan sonra yaptığı vuruşla topu auta gönderdi.
60. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan yaptığı ortada, kale sahası önünde Icardi'nin kafa vuruşunda top kaleci Bahadır Güngördü'den döndü.
66. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Boey'in şutunda top auta çıktı.
69. dakikada Galatasaray 2-1 öne geçti. Tete'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Boey, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Savunmada Hayrullah Bilazer, yatarak çıkartmaya çalıştığı topu kendi kalesine gönderdi: 2-1.
87. dakikada Oliveira'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Bahadır Güngördü topu kornere çeldi.
87. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı korner sonrası Icardi, ön direkte kafayla topa vurdu. Kaleci Bahadır Güngördü, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
89. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı korner sonrası Sanchez ön direkte topa kafa vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.
Müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
AA