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69. dakikada Galatasaray 2-1 öne geçti. Tete'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Boey, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Savunmada Hayrullah Bilazer, yatarak çıkartmaya çalıştığı topu kendi kalesine gönderdi: 2-1.

60. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan yaptığı ortada, kale sahası önünde Icardi'nin kafa vuruşunda top kaleci Bahadır Güngördü'den döndü.

58. dakikada Zaha'nın pasıyla ceza sahasının sağ tarafında kaleciyle karşı karşıya kalan Tete, Bahadır Güngördü'yü de çalımladıktan sonra yaptığı vuruşla topu auta gönderdi.

56. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Angelino'nun pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Zaha, Atakan Çankaya'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

52. dakikada Angelino'nun sol taraftan yaptığı ortada, geriden gelen Kerem Demirbay'ın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bahadır Güngördü topu kornere çeldi.

48. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Efkan Bekiroğlu'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Cephas, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

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30. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Zaha'nın dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

29. dakikada Angelino'nun sol kanattan yaptığı ortada, Kerem Aktürkoğlu'nun kale sahası önünde yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

7. dakikada Tete'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Zaha'nın şutunda kaleci Bahadır Güngördü'nün uzanarak müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

4. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, barajdaki rakip futbolcunun kafasına da çarpan topu kaleci Bahadır Güngördü son anda kornere çeldi.

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