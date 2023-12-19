İstanbul

RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligin geride kalan bölümde 13 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 40 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrük ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 6'sını kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 17 puanla 13. sırada bulunuyor.

İki takım, ligde daha önce 18 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 11 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 35 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 16 golle karşılık verdi.

Galatasaray'da 2 eksik

Galatasaray'da 2 oyuncu, ceza ve sakatlık nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı olan kaleci Fernando Muslera, yarın maçta görev yapamayacak.

Antrenmanda göğüs kasında kopma oluşan Sergio Oliveira da müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

İki futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da Sacha Boey ve Davinson Sanchez, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu oyuncular, yarınki müsabakada kart görmesi durumunda 18. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

Sahasında 24 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 24 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 24 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 22 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Evinde puan kaybetmeyen tek takım

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.

Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 7 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor.

Ligde çıktığı 15 maçta 31 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü. Yaptığı maçların 8'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takım oldu.

Fatih Karagümrük deplasmanda kazanamıyor

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de bu sezon deplasman maçlarında kötü bir performans sergiliyor.

Kırmızı-siyahlı takım, ligde konuk olarak çıktığı son 6 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı.

Bu sezon deplasmandaki tek galibiyetini 2. haftada RAMS Başakşehir karşısında alan Fatih Karagümrük, sonraki 6 dış saha maçında 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray'ın ev sahibi olduğu maçlar

Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 9 karşılaşmanın 6'sını kazanırken, üçünde berabere kaldı.

Galatasaray bu maçlarda 15 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı.

Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.