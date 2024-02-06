Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray ile Teksüt Bandırmaspor takımları RAMS Park Stadı’nda karşılaştı.

İlk yarı

21. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Zaha'nın vuruşunda meşin yuvarlak yakın direğin yanından auta gitti.

26. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Eyüp Aydın'ın sağdan kullandığı kornerde altıpas içinde yükselen Sanchez, Mexer'in üzerinde topa kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

28. dakikada Badırmaspor gole çok yaklaştı. Levent Ayçiçek'in sağdan ortasında altıpas gerisinde uygun durumdaki Doğan Can Davas uçarak topa kafayla vurdu. Kaleci Günay, yakın mesafeden gelen topu güçlükle önledi. Çizgi üzerinde kalan meşin yuvarlağı savunma son anda uzaklaştırdı.

31. dakikada sarı-kırmızılı ekip Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından penaltı kazandı. Tete'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Zaha'nın karşı karşıya vuruşunda top kaleci Akın'dan döndü. Yeniden meşin yuvarlağı alan Zaha, yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR'daki Özgür Yankaya'nın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Metoğlu, kaleci Akın Alkan'ın Zaha'ya faul yaptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

36. dakikada penaltıda topun başına geçen Halil Dervişoğlu, kaleci Akın'ın sağından ağları havalandırdı: 2-0.

38. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha VAR'dan penaltı kazandı. Tete'nin ceza sahası dışından şutunda top ceza sahası içindeki Mehmet Özcan'dan döndü. Devam kararı veren hakem Metoğlu, VAR'ın uyarısıyla bir kez daha saha kenarındaki monitöre geldi. Mehmet'in topa kolla müdahale ettiğini belirleyen Metoğlu, 4 dakika arayla ikinci kez penaltı noktasına geldi.

40. dakikada topun başına geçen Tete, kaleci Akın'ın sağından topu ağlara gönderdi: 3-0.

45+3. dakikada Bandırmaspor farkı 2'ye indirdi. Emre Batuhan Adıgüzel'in soldan ortasında savunma arkasına sarkan Sergen Piçinciol göğsüyle önüne aldığı topu ağlara gönderdi: 3-1.

Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılı takım 2 farklı üstün tamamladı.

İkinci yarı

60. dakikada bordo-beyazlı takım bulduğu gol VAR ile iptal edildi. Levent Ayçiçek'in sağdan ortasında arka direkteki Mustafa ağları havalandırdı. Orta noktayı gösteren hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

77. dakikada Bandırmaspor, bir gol daha buldu. Galatasaray yarı alanının ortalarında sağ tarafta kazanılan faulü Levent kullandı. Bu oyuncunun ortasında altıpas gerisine gelen topa iyi yükselen Mulumba uygun durumda kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.

90+5. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı yeniden 2'ye taşıdı. Gökdeniz Gürpüz'ün pasıyla sağdan ceza sahasına giren Tete, uygun durumda bulunan vatandaşı Vinicius'a pasını aktardı. Bu oyuncunun karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2.

Tek maç üzerinden oynanan eşleşmeyi 4-2'lik skorla geçen sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Ergin Gözütok

Galatasaray: Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz (Dk. 68 Ali Turap Bülbül), Sanchez (Dk. 61 Nelsson), Berkan Kutlu, Kazımcan Karataş (Dk. 68 Ali Yeşilyurt), Ndombele, Eyüp Aydın (Dk. 61 Efe Akman), Tete, Halil Dervişoğlu, Zaha (Dk. 87 Gökdeniz Gürpüz), Vinicius

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Mexer, Taha Batuhan Yayıkcı (Dk. 71 Mücahit Albayrak), Emre Batuhan Adıgüzel, Levent Ayçiçek (Dk. 83 Aygün Özışıkyıldız), Mehmet Özcan (Dk. 65 Mulumba), Foor, Doğan Can Davas (Dk. 46 Mustafa Çeçenoğlu), Djitte (Dk. 71 Badji)

Goller: Dk. 26 Sanchez, Dk. 36 Halil Dervişoğlu (Penaltıdan), Dk. 40 Tete (Penaltıdan), Dk. 90+5 Vinicius (Galatasaray), Dk. 45+3 Sergen Piçinciol, Dk. 77 Mulumba (Teksüt Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Mehmet Özcan, Dk. 67 Akın Alkan (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 58 Eyüp Aydın (Galatasaray)

Yeni transfer Vinicius golle başladı

Galatasaray'ın kadrosuna yeni kattığı Carlos Vinicius, ilk resmi maçında gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekibin İngiltere'nin Fulham takımından kiraladığı Brezilyalı santrfor, ilk resmi maçına Bandırmaspor karşısında çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 90+5. dakikasında ağları havalandırarak Galatasaray kariyerine golle start verdi.

Carlos Vinicius, maç sonunda taraftarın isteğiyle "üçlü" olarak tabir edilen tezahüratı yaptırdı.

Beş dakikada VAR'dan 2 penaltı

Galatasaray, yaklaşık 5 dakikada 2 kez Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle penaltı kazandı.

Mücadelenin 31. dakikasında ceza sahası içinde kaleci Akın Alkan'ın müdahalesiyle Wilfried Zaha yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR'daki Özgür Yankaya'nın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi ve 34. dakikada penaltı noktasını işaret etti.

İkinci penaltı pozisyonu 38. dakikada yaşandı. Tete'nin ceza sahası dışından şutunda top ceza sahası içindeki Mehmet Özcan'dan döndü. Devam kararı veren hakem Metoğlu, VAR'ın uyarısıyla bir kez daha saha kenarındaki monitöre geldi. Mehmet'in topa kolla müdahale ettiğini belirleyen Metoğlu, 39. dakikada bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. İlk penaltıda Halil Dervişoğlu, ikincisinde ise Tete ağları havalandırdı.

Ayrıca Bandırmaspor'un 60. dakikada Mustafa Çeçenoğlu ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Penaltıyı atanı "taş-kağıt-makas" belirledi

Galatasaray'ın kazandığı ilk penaltıyı kullanacak futbolcu, "taş-kağıt-makas" oyunuyla belirlendi.

Sarı-kırmızılı takımın 36. dakikada kullandığı penaltıda topun başına Halil Dervişoğlu, Tete ve Barış Alper Yılmaz geçmek istedi. Üç futbolcu arasında penaltı kullanmak için "taş-kağıt-makas" oyunu oynandı.

Bu oyunu kazanan Halil, penaltı atışı kullandı.

Sanchez'in gol sayısı 2'ye çıktı

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı formayla 2. kez gol sevinci yaşadı.

Sezon başında İngiltere'nin Tottenham takımından kadroya katılan 27 yaşındaki stoper, 12'si Trendyol Süper Lig, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere 18. maçına çıktı.

Süper Lig'de bir kez gol sevinci yaşayan Sanchez, Bandırmaspor mücadelesinde de fileleri havalandırarak gol sayısını 2'ye çıkardı.

Halil Dervişoğlu 4, Tete 3 gole ulaştı

Sarı-kırmızılı takımın hücum oyuncularından Halil Dervişoğlu 4, Tete ise 3. golünü attı.

Galatasaray'da 14 Süper Lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçına çıkan Halil, Bandırmaspor mücadelesiyle Türkiye Kupası'nda 2. kez forma giydi. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 golü bulunan Halil, Türkiye Kupası'nda da 2. kez ağları sarstı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 golü bulunan Tete, Türkiye Kupası'nda ise 2. kez gol kaydetti.

Ali Yeşilyurt ve Gökdeniz, ilk kez A takım formasını giydi

Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ali Yeşilyurt ile 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökdeniz Gürpüz, A takımla ilk kez bir resmi maça çıktı.

Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen Ali, Bandırmaspor mücadelesinin 68. dakikasında Kazımcan Karataş'ın yerine dahil oldu. Almanya'nın Borussia Dortmund takımından sezon başında alınan Gökdeniz ise 87. dakikada Wilfried Zaha'nın yerine oyuna dahil edildi.

İki genç futbolda da Galatasaray A Takımı ile ilk heyecanını yaşadı.