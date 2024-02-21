Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Çekya'nın başkenti Prag'a hareket etti.
Galatasaray'ın yarın Letna Stadı'nda Sparta Prag ile yapacağı maç, TSİ 23.00'te başlayacak.
Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu
Sarı-kırmızılı takımın 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Carlos Vinicius.Kaynak: AA