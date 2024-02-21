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Sarı-kırmızılı takımın 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Galatasaray İkinci Başkanı Öztürk: Ülke puanı kazandırmak bizim alışkanlığımız

Galatasaray İkinci Başkanı Öztürk: Ülke puanı kazandırmak bizim alışkanlığımız

Galatasaray 'ın yarın Letna Stadı'nda Sparta Prag ile yapacağı maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Çekya'nın başkenti Prag'a hareket etti.

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