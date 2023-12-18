Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri şu şekilde:

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda; ilk maçlar 15 Şubat 2024, rövanş maçları ise 22 Şubat 2024'te oynanacak.

İstanbulspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

İstanbulspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'ndeki kura çekimi sonucunda Galatasaray, son 16'ya yükselmek için play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.