İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, deniz ekosistemlerinin korunmasına odaklanan Biyoçeşitlilik ve Mavi Temalı Tahvil (Biodiversity Blue Bond) ihracını gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, toplam işlem büyüklüğü 20 milyon 215 bin dolar, vadesi ise 3 yıl olan ihraç, başarıyla tamamlandı.

Bu kapsamda yenilikçi 'biyoçeşitlilik finansmanı' aracıyla sağlanacak kaynaklar, Akdeniz havzasındaki ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir yönetimi için kullanılacak.

Tahvil gelirleri, sürdürülebilir turizm uygulamalarının yaygınlaştırılması, balıkçılık ve deniz kaynaklarının sorumlu kullanımı, sürdürülebilir su yönetimi projeleri ile sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi gibi alanlara yönlendirilecek. Bu işlemle Garanti BBVA, Türkiye'de deniz ekosistemlerinin korunması amacıyla ihraç edilen ilk tematik tahvile öncülük ederek, hem finans sektöründe hem de reel ekonomide doğa dostu dönüşümü destekleyen uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağlayacak.

- '1 milyar liralık finansman sağladık'



Açıklamada görüşlerine yer verilen, Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, 2018-2025 dönemi için belirledikleri 400 milyar liralık sürdürülebilir finansman hedeflerini 2025'in ilk 5 ayında tamamladıklarını belirtti.



Bu başarının ardından hedeflerini büyüterek, 2018-2029'u kapsayan dönemde toplam 3,5 trilyon lira sürdürülebilir finansman sağlama taahhütlerini açıkladıklarına işaret eden çizen Akten, şimdi de biyoçeşitlilik temalı tahvil ihraçlarında sürdürülebilir büyüme vizyonları doğrultusunda, sermaye piyasalarını biyoçeşitlilik ve deniz ekosistemlerinin korunması için harekete geçiren adım attıklarını belirtti.



Mavi finans alanında 2024 başından bu yana yaklaşık 1 milyar liralık finansman sağladıklarını anımsatan Akten, *Bu ihraçla çıtayı daha yukarı taşıyor, Akdeniz'in benzersiz habitatını koruyan, yerel ekonomilerde kapsayıcı değer yaratan projelere bir finansman kanalı açıyoruz. 20 milyon dolarlık yeni tahvil ihracımızla, ülkemizin mavi geleceğine somut katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.' ifadelerini kullanıd.