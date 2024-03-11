Yılmaz, karşılaşmanın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, galibiyetten dolayı oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Beşiktaş maçının kendileri için çok önemli olduğunu ve galibiyet almak için tüm oyuncuların savaştığını belirten Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Böyle bir üç puana gerçekten ihtiyacımız vardı. Bu ligde olmaya devam edeceğiz inşallah. Öncelikle oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Bir hafta öncesinden hocamız Selçuk İnan ile başladık. Ondaki o inancı gözlerinde gördüm. Türk futbolu adına daha iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Çocuklarımı tebrik ediyorum. Oyuncularımız bizim aslan gibi savaştalar. Beşiktaş gibi büyük bir takımdan, büyük bir camiadan üç puan almak bizi çok mutlu etti."

Gaziantep şehrinin Süper Lig'de her zaman var olması gerektiğini savunan Yılmaz, "Camiamız bu ligde kalmayı her şeyden önce hak ediyor. İnşallah Allah'ın izniyle bu ligde kalacağız. Taraftarımız olsun, oyuncularımız olsun hep beraber kenetlendik. Bunun üstesinden geleceğiz. Allah'ın izniyle başaracağız diyorum. Mutluyum üç puan aldığım için." dedi.