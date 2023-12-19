Gaziantep
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile Yukatel Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı.
İlk Yarı
7. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında, ceza sahasına doğru hareketlenen M'Bakata'nın pasında kale önünde topla buluşan Dragus'un çektiği şutta meşin yuvarlak, az farkla yandan auta gitti.
17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Köşe atışı için topun başına geçen Markovic'in ortasında iyi yükselen Arda Kızıldağ, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
25. dakikada Yukatel Adana Demirspor gole yaklaştı. Yusuf Sarı'nın ceza yayına yakın bir noktadan savunmanın arkasına aşırttığı topu kale önünde kontrol eden Niang, şutunu çekti. Kaleci Magomedaliyev uzanarak topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci Yarı
54. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Markovic'in ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Magomedaliyev'in sağından ağlara gitti: 2-0.
60. dakikada Yukatel Adana Demirspor'un atağında ceza yayındaki Yusuf Barası, meşin yuvarlağı gerideki Stambouli'ye gönderdi. Stambouli'nin çektiği sert şutta kaleci Nita, topu güçlükle kontrol etti.
71. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan ceza sahasına sokulan Akintola'nın çektiği şutta kaleci Nita'dan dönen top, Yusuf Barası'nın önüne düştü. Yusuf Barası'nın çektiği şutta Nita'nın uzaklaştırmaya çalıştığı topu Emre Akbaba ağlara gönderdi: 2-1.
73. dakikada Yukatel Adana Demirspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta, Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahasının sağ köşesinde topla buluşan Akintola, biraz ilerledikten sonra meşin yuvarlağı kaleci Nita'nın solundan ağlarla buluşturdu: 2-2.
90. dakikada ev sahibi takımın sol kanattan gelişen atağında, Gradel'in ortasında Riascos şutunu çekti. Yukatel Adana Demirspor savunması meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
Maç, 2-2 sona erdi.Kaynak: AA