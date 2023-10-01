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TEKNOFEST'te 10 ödül aldıklarını aktaran Yumrutaş, emeği geçen öğrenci ve akademisyenleri tebrik etti.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin olumsuzluklarına rağmen 72 takım, 395 öğrenciyle TEKNOFEST 2023'e katılım sağladıklarını söyledi.

Festivalde, Gaziantep Üniversitesindeki (GAÜN) öğrenciler de İstanbul ve Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'lerde ödül aldıkları 10 projeyi stantlarında sergiledi.

İzmir Çiğli Havaalanı'nda 27 Eylül'de başlayan uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST , bugün kapılarını kapatacak.

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