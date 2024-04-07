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Kaza nedeniyle Adana yönü trafiğe kapatılan otoyol, ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından açıldı.

Kazada yaralanan 3 trafik polisi ile 33 CML 19 plakalı tırdaki kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu sırada kazayı fark etmeyen sürücünün kullandığı 73 AAR 704 plakalı tır, olaya müdahale de bulunan polislerin aracına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TAG Otoyolu Gaziantep Batı gişeleri yakınlarında aynı yönde seyreden 72 ABH 459 ile 33 CML 19 plakalı tırlar çarpıştı.

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