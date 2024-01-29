Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırılarının hedefi oluyor.

İsrail güçlerinin saldırıları ve İsrail makamlarının Gazze Şeridi'ne yardım tırlarının girişinde zorluk çıkarması nedeniyle bölge halkı açlıkla mücadele ediyor.

İsrail’in engellemeleri sebebiyle özellikle Gazze’nin kuzeyine yardımların büyük bir kısmı ulaştırılamıyor.

Ekmek yapılabilmesi için hayvan yemleri öğütülüyor

Başta kuzey bölgeleri olmak üzere İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde özellikle un ve temel gıdalara ulaşım oldukça zor.

Un kıtlığı nedeniyle Gazze’nin kuzeyinde yaşayan Filistinliler, ekmek yapmak için hayvan yemlerini dahi öğütmeye başladı.

Gazze’nin kuzeyindeki pazarlarda hayvan yemleri, un yapılması amacıyla satışa sunuluyor.

Bir torba un için sevinç gözyaşlarına boğuldu

Bölgeden gelen görüntüler, Gazze’de bir torba unun Filistinliler için ne kadar büyük ihtiyaç olduğunu gözler önüne seriyor.

Sosyal medyada yer alan görüntüye göre Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze’nin kuzeyinde un dağıttı.

Ailesine götürmek amacıyla bir torba un alan Filistinli, sevinç gözyaşlarına boğuldu. Aldığı unla ailesinin yanına gitmek üzere ayrılan Filistinli, sevincinden tekbir getirdi.

İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi sakinlerinin içinde bulundukları durumun zorluğu, bölgeden gelen görüntülerle daha net anlaşılıyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 26 bin 422 Filistinli öldürüldü, 65 bin 87 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 373 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 174 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.