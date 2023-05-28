İSTANBUL- Kronik hastalığı olan öğrencilerin yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefleyen, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve İstinye Üniversitesi (İSÜ) iş birliğiyle yürütülen “Sağlık Elçileri Eğitim Programı” projesinde başarılı sunumlar gerçekleştiren ekiplere ödülleri İSÜ Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından desteklenen İstanbul Sağlık Elçileri Projesi, sağlıklı bir toplum ve sağlıklı gençlik ideallerini desteklemek ve akran dayanışmasını güçlendirmek amacıyla İSÜ ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla gerçekleştiriliyor. Üç lise öğrencisi ve bir danışman öğretmenden oluşan dört kişilik takımlar projeye başvurarak katılım sağladı. Ardından ekipler, projelerini geliştirmek için başvuruların tamamlanmasının ardından kendi seçtikleri alanlardan birini belirlediler. Bu yıl, deprem farkındalığı geliştirmek amacıyla özel bir tema daha eklenerek, 'Dijital Oyun Tasarımı' ve 'Sosyal Kampanya' başlıkları altında projeler geliştirildi. İSÜ akademisyenleri tarafından verilen eğitimlerin ardından ekipler, seçtikleri alanda projelerini geliştirerek proje yarışmasına başvuru sağladılar. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve İSÜ yönetim kadrosunun katılımıyla 25 Mayıs'ta İSÜ Kongre Merkezi'nde tüm ekiplerin projelerinin sergileneceği etkinliğin ardından dereceye girenlere ödülleri törenle takdim edilecek.

HABER: BÜLENT ÇAMCI