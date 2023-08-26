Haber: Damla Oya Erman

İlk Kızıl Gezegen kolonilerinin harekete geçmesiyle birlikte, gelecekteki turistler bu gezegenin büyüleyici manzaralarını keşfe çıkacaklar. İşte Mars'ın gezilmesi gereken 8 harika nokta:

1. Olympus Mons: Güneş sisteminin en yüksek volkanı

Olympus Mons, solar sistemdeki en büyük volkan olarak öne çıkıyor. Tharsis volkanik bölgesinde yer alan bu devasa volkan, Dünya'nın Everest Dağı'nın yaklaşık üç katı yüksekliğe sahip. Zirvesinde 53 mil genişliğinde bir çöküntü bulunuyor.

2. Tharsis Volkanları: Mars'ın devasa volkanik bölgesi

Tharsis bölgesi, 12 devasa volkanın bulunduğu bir bölge olarak öne çıkıyor. Mars'ın daha zayıf çekim kuvveti, bu volkanların Dünya'dakilerden çok daha büyük olmasına olanak tanımış. Bu volkanlar Mars'ın tarihindeki yarısından fazlasında patlamış olabilirler.

3. Valles Marineris: Büyük Kanyon'un Mars versiyonu

Valles Marineris, Güneş Sistemi'ndeki en büyük kanyonu barındırıyor. 3000 km uzunluğundaki bu kanyon, Dünya'nın Büyük Kanyonu'nun yaklaşık dört katı kadar uzun. Oluşumu hakkında farklı teoriler bulunuyor.

4. Kuzey ve Güney Kutuplar: Mars'ın buzlu alanları

Mars'ın kutupları, ilginç buzlu bölgeleri barındırıyor. Kışın karbondioksit yoğunlaşarak buz haline geliyor, yazın ise tekrar atmosfere geri dönüyor. Bu süreç Mars'ın iklimini etkiliyor.

5. Gale Krateri ve Sharp Dağı: Geçmiş su kanıtları

Gale Krateri, geçmişte suyun varlığını gösteren önemli kanıtlara ev sahipliği yapıyor. Curiosity gezgini, bölgede karmaşık organik moleküller ve metan konsantrasyonları gibi ilginç bulgular keşfetti.

6. Medusae Fossae: Gizemli volkanik bölge

Medusae Fossae, Mars'ın en gizemli bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Devasa volkanik birikinti, rüzgarlar tarafından şekillendirilmiş ilginç kaya oluşumlarına sahip.

7. Hale Krateri'nde yeniden oluşan eğimli çizgiler: Sıra dışı özellikler

Mars, eğimli çizgilerin tuhaf özelliklerine ev sahipliği yapar. Bu çizgiler, sıcak havalarda dik krater duvarlarında oluşur. Hala bu çizgilerin gerçek doğasını anlamak için araştırmalar devam ediyor.

8. "Hayalet Dünenler" Noctis Labyrinthus ve Hellas Havzası: Mars'ın rüzgar şekillendirmiş geçmişi

Mars'ın eski dönemlerinde rüzgarların şekillendirdiği bölgeler olan 'hayalet dünenler', eski Mars'ın rüzgar hareketlerine dair ipuçları sunuyor. Aynı zamanda bu bölgeler, mikropların korunabileceği yerler olabilir.

Gelecekteki Mars turistleri, bu harika noktalarda gezerek Mars'ın eşsiz güzelliklerini ve gizemlerini keşfedecekler.