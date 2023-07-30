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Çanakkale Orman Bölge Müdürü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de bölgeye gelerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Yangında iki dönümlük orman arazisi zarar gördü.

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Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan 5 helikopter, karadan ise Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 8 su ikmal aracı, 5 dozer, 5 helikopter, 5 treylerin yanı sıra çevre belediyelere ait 4 itfaiye aracı ve 250 orman işçisiyle müdahale edildi.

Tarihi Alan sınırlarında yer alan Kilitbahir köyündeki Ağadere Şehitliği yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

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