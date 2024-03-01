Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gürak'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile 3. Ordu Komutanlığında, 5. Hudut Tugay Komutanlığında ve İran hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi.

Gürak ve Bayraktaroğlu'nun Erzincan ve Iğdır Valiliklerini de ziyaret ettiği aktarılan paylaşımda, denetleme ve ziyaretlerin görüntülerine yer verildi.